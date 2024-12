Grève SNCF 11 décembre 2024 : deux syndicats lèvent leur préavis la CGT-Cheminots et Sud-Rail maintiennent pour l'heure leur préavis illimité

Finalement la grève prévue le 11 décembre 2024, à la SNCF n'aura pas lieu. Le Ministre des transports, François Durovray l'a annoncé sur le réseau social X.





Deux syndicats sur quatre ont levé leur préavis de grève pour la journée de mobilisation prévue le 11 décembre prochain à la SNCF.



Cette décision fait suite à la signature de plusieurs accords avec la direction. L'objet des revendications concerne l'activité Fret de la SNCF.



"L'écoute et le dialogue paient : à la suite d’une nouvelle réunion que j’ai tenue avec les organisations syndicales, je salue la décision de l'UNSA et de la CFDT de retirer leur appel à la grève SNCF du 11 décembre. C'est une preuve de responsabilité qui va dans le sens de l'intérêt général. Je poursuivrai mes échanges avec les syndicats dans le même état d'esprit." a indiqué sur X, le ministre des Transports François Durovray.

Grève 11 décembre : quid de l'impact sur le trafic leur appel à la grève illimitée et reconductible à partir du mercredi 11 décembre. Ils demandent un moratoire sur le démantèlement de Fret SNCF.



Les conséquences sur le trafic seront connues 48 heures avant le début du mouvement. Selon BFTM, les incidences sur la circulation des trains seraient mineures, "les perturbations les plus importantes seront locales". Deux autres syndicats, la CGT-Cheminots et Sud-Rail maintiennent eux, leur appel à la grève illimitée et reconductible à partir du mercredi 11 décembre. Ils demandent un moratoire sur le démantèlement de Fret SNCF.

