Groupes : Mondoramas très satisfait de l'année 2024 🔑

Mondoramas souhaite ainsi booster ces deux segments porteurs. Autre ligne de produits qui a le vent en poupe : les groupes constitués.



" Nous avons fait une belle année sur les groupes constitués, alors que les GIR ont plus de mal. Le marché GIR existe toujours, mais nous sommes passés de groupes de 30 personnes à 20 personnes. Cette année, nous avons dû annuler un nombre significatif de départs GIR, même sur des best sellers ", constate Emmanuel Nesta.



Sur l'année 2024, Mondoramas devrait dépasser le 6 M€ de chiffre d'affaires contre 4 M€ en 2018, année de reprise de l'entreprise par les nouveaux dirigeants.



" Nous essayons de continuer à nous faire connaître des agences et d'étoffer nos offres" ajoute le directeur.



Référencé chez Carrefour, Tourcom, Leclerc, Havas Voyages et Ailleurs, Mondoramas a également redynamisé depuis un an son partenariat avec Ty-Win.



" Nous sommes depuis le départ sur l'outil Ty-Win, mais nous sentons que cela commence à porter ses fruits et nous restons ouverts aux partenariats".



A bon entendeur !