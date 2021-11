Guadeloupe : "Il suffit d'une étincelle… pour faire partir en fumée le travail collectif !"

Et je voudrais ici rassurer les lecteurs de ces malheureuses lignes. Je ne tends pas la main pour demander de nouvelles subventions, de nouveaux privilèges.



Je souhaite seulement une réforme de la législation, notamment du Code du tourisme et du Code général des collectivités territoriales, ce qui ne coûte rien au contribuable, au contraire, et qui pourrait tout changer.



Il s’agit simplement de modifier la gouvernance et la transparence des politiques applicables aux industries touristiques des Outre-Mer.



Je sais bien qu’en évoquant ma perception des problèmes de fond qui affectent les Outre-mer, je ne réponds pas à la préoccupation immédiate des agents de voyages et tour-opérateurs : faut-il, ou non, cesser de "vendre" les Outre-mer ? Faut-il, ou non, annuler nos réservations actuelles dans les Outre-mer ?



Je n’ai pas de réponse parfaite, ou idéale. Le conflit de 2009 s’est éteint au bout de 44 jours, et les professionnels des industries touristiques de la Guadeloupe, dont la clientèle était exclusivement touristique, ont mis huit ans à s’en remettre.



Je vous fais part seulement de trois convictions, pas de trois certitudes :



1 - D’une part je pense que, sauf maladresse majeure du gouvernement, le conflit devrait se solutionner rapidement si le gouvernement adopte des solutions proportionnées, ce qu’il a toujours fait jusqu’à présent ;



2 - D’autre part, je pense que les professionnels de la distribution des voyages en France, et en Europe, et le gouvernement français, ont tout intérêt à privilégier la vente de voyages vers les Outre-mer français et européens. Parce que libellés en euros. Parce que la population française vieillit et que, quoiqu’on en dise, les Outre-mer offre une sécurité sanitaire et juridique très supérieure aux régions non européennes ;



3 - Et enfin, en troisième point, parce que le véritable problème est devant nous : c’est celui de l’inflation démesurée qui s’amplifie de manière exponentielle dans les Outre-mer, problème qui est insuffisamment anticipé par le gouvernement français.



En conclusion, les troubles actuels sont, à mes yeux, sans doute une alarme majeure, mais salvatrice, alertant sur la nécessité absolue de traiter très en amont ce problème inflationniste, présent et à venir, majeur car l’inflation dans les Outre-mer atteint des records inconnus en métropole.



Encore un handicap structurel méconnu des métropolitains.



Yves Brossard, directeur général de Primea Hotels Guadeloupe