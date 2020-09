Guadeloupe Inside en avant-première à l'hôtel Arawak Beach Resort

Nicolas Debru (Lasko pour les intimes) a inventé un nouveau concept vidéo en rupture totale avec les tendances actuelles.



Ce Marseillais d’adoption a imaginé de faire montrer une ville ou un pays ou (pourquoi pas) une entreprise, par ceux qui la font et qui la vivent.



Avec une GoPro sanglée au niveau du coeur, les “vrais gens” présentent leur ville et ses attraits à la manière d’une caméra subjective. D'où le titre: Human World Inside.



Cuisiniers, sportifs, artisans, boutiquiers, disquaires, artistes et experts, vous font découvrir leur destination en une poignée de secondes. Ca va à toutes allure, c’est jeune, innovant et dans l’air du temps.



Les influenceurs peuvent aller se rhabiller avec leur trombine omniprésente et leurs likes convenus. Ils ne font pas le poids face à l’authenticité et au talent des meilleurs vendeurs d’une destination : ses propres habitants.