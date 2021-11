Guadeloupe, Martinique : Air Caraïbes ajuste son programme de vols

Face à la crise que traversent la Guadeloupe et la Martinique, Air Caraïbes a décidé de maintenir toutes ses dessertes vers les Départements d’Outre-mer, "mais pourra être contrainte d’adapter son exploitation en fonction des situations locales et de leurs évolutions. " souligne un communiqué de la compagnie aérienne.



La compagnie constate " un report des voyages vers les Antilles prévus pendant cette période" et " se voit dans l’obligation d’ajuster à la marge son programme de vols en conséquence."



Des changements d’horaires sont également à prévoir "pour faciliter l’accès de jour aux aéroports de ses clients et afin que la compagnie puisse acheminer ses personnels aux aéroports en toute sécurité."