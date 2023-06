Hausses des prix, les français maintiennent leurs vacances

Depuis plusieurs années, en plus des préoccupations financières, les Français avouent être de plus en plus conscients desliés à la saison estivale.Les Français sont conscients deset sont prêts à payer plus pour des vacances plus sûres et plus agréables. Ils sont également sensibles à l'impact environnemental de leurs voyages et sont prêts à prendre des mesures pour le réduire.Ces derniers temps, le changement climatique et ses conséquences impactent également les décisions des touristes français. Les incendies et les inondations sont alors des facteurs régulièrement pris en compte au moment de choisir la destination de l’été.