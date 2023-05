Aérien : "Les prix ont augmenté de plus de 25%"

Alors que les prix à la consommation sont en hausse de 5,6 % sur un an, le secteur du voyage connait une véritable flambée des prix. La hausse serait de l'ordre de 25% par rapport à 2019 d'après Valérie Boned.



" Les services notamment l'aérien ont augmenté, plus de 25%, par rapport à 2019. Il y a un sujet sur l'inflation et le pouvoir d'achat.



Un certain nombre de Français ne pourront pas partir, par contre ceux qui partent essayent de compenser la hausse des prix, " pense savoir Valérie Boned.



Les voyageurs reportent leurs envies sur des destinations moins onéreuses, ils partent aussi moins loin et choisissent des prestations à des prix plus bas, comme les meublés touristiques.



Ils partent moins souvent, mais la durée s'allonge un peu, de 6 à 8 jours.



" Surtout ils se font accompagner par des professionnels. L'intermédiation a repris toute sa valeur, " estime la secrétaire générale.