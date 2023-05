Emploi tourisme : cent fois, mille fois remets ton ouvrage sur le métier 🔑

jeunes entreprises

La critique est facile et l’art de recruter est certainement difficile. Derrière le saupoudrage, le parasitage, la dispersion… il ne faut pas nier la volonté de trouver la solution. Le secteur de l’hôtellerie-restauration a la chance d’avoir dans le nouveau président de son principal syndicat un Chef charismatique dont on sait l’engagement auprès des jeunes.Son discours sur les plateaux télé passe bien et son exemple motive. Le monde du voyage se cherche un Thierry Marx qui pourrait, lui-aussi, raconter son parcours, sa passion, sa réussite et inspirer des carrières.La bonne nouvelle vient sans doute encore des «» qui ont adopté le mode de fonctionnement des startups. Plus de souplesse, plus de liberté, plus de moyen d’exprimer sa personnalité en échange d’un véritable engagement au service d’un projet partagé.Les DRH se transforment petit à petit en Talent Managers, voire dans certains cas en Happiness Managers… Si on dépasse l’habillage sémantique, la transformation est intéressante. Cultiver les talents et favoriser le bonheur au travail sont de pistes à suivre, une fois le sujet du salaire dépassé