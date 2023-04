Brice Duthion : "Il est temps de changer notre rapport au travail"

La petite échelle, cela peut être par exemple cette semaine des métiers du tourisme. Pour planter une petite graine dans l’esprit des adolescents qui vont découvrir sans doute des passions, du service client aux gestes précis d’un cuisinier, de la visite guidée à l’organisateur de voyages lointains.



Qui vont rencontrer des femmes et des hommes parfois admirables. Mais après cette semaine qui vise à valoriser le secteur touristique et ses acteurs en proposant des événements d’immersion et de découverte des métiers (visites d’entreprises, journées portes ouvertes, forums de recrutement, visites pour des publics scolaires, etc.), après cette manifestation aspirant à mieux faire connaître les débouchés et renforcer l’attractivité de la filière auprès des jeunes et demandeurs d’emploi, quels lendemains ? Quelles promesses ?



Nos jeunes vont-ils découvrir comme de nombreuses générations avant eux un secteur encore sclérosé, avec un management trop souvent anachronique, des formations déconnectées dans leurs contenus et leurs contenants de la réalité de cette petite échelle ?



Il est temps de changer véritablement les approches, de considérer le travail comme un tout, d’intégrer la carrière dans un ensemble de temps de vie, de la formation à l’intégration, de l’évolution à la reconversion, de la fin de carrière à la retraite.



Et de penser, plutôt que de panser, le travail comme une chance et non pas comme une contrainte, de ne plus l’intellectualiser à outrance, de ne plus le rendre prisonnier de postures idéologiques mais d’en faire un ensemble concret et vivant, évolutif et humain.