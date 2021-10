Haute-Garonne : Château de Bonrepos, le laboratoire du Canal du Midi

Le château est aussi un lieu de réception pour servir les intérêts du projet.



Riquet reçoit la noblesse régionale qui compte et mesure les bénéfices qu’il va pouvoir retirer du canal, grâce aux taxes sur le transport et à la jouissance des terres qui lui seront confiées après avoir été expropriées pour creuser l’ouvrage.



Pendant les travaux du canal, quand il n’est pas à Bonrepos ou sur le chantier, il réside à Toulouse.



Après sa mort en 1680, ses enfants héritent du canal et de la demeure. C’est en partie depuis ce site qu’ils vont continuer à gérer l’ouvrage et à encaisser les taxes.



Dans les années 1770-1780, Jean-Gabriel Riquet, procureur du roi à Toulouse et petit-fils de Riquet, fait construire l’Orangerie, à l’arrière du château. Sous la voûte en briques, les 330 m² servent alors à protéger des orangers et à donner des représentations, signe de l’aisance des descendants de l’ingénieur du canal.