Héliades : un Mythic Tour 2020 "Sur les pas d’Achille"

Pour fêter ses 45 ans, Héliades invitera ses 170 meilleurs vendeurs et agents de voyages en Grèce, lors de son Mythic Tour « Sur les pas d’Achille », du 1er au 4 avril 2020.



Au programme : visites de sites grecs antiques et millénaires, découverte des coutumes locales, visites d’hôtels, challenges et défis sportifs à relever lors des Mythic Games, et une soirée à thème.



Pour suivre l’événement sur les réseaux sociaux : #mythictour2020.