Heritage Resorts présente la deuxième édition de son festival ALIVE pour vibrer au rythme de la culture mauricienne pendant les fêtes

Après le succès retentissant de l’année dernière, Heritage Resorts fait renaître la magie avec la deuxième édition d’ALIVE Du charme élégant de Heritage Le Telfair aux couleurs authentiques de Heritage Awali , en passant par l’atmosphère enjouée du C Beach Club et le caractère intemporel du Château de Bel Ombre ; les 2 500 hectares du Domaine de Bel Ombre résonneront au rythme du festival Alive.Destination incontournable du chic-festif à l’Ile Maurice, Heritage Resorts déploie pour l’occasion une mosaïque d’évènements empreints de culture mauricienne et de raffinement. Chaque soir, dès le coucher du soleil, une dizaine d’artistes - composés de talents locaux et internationaux - feront vibrer Bel Ombre.