Hiver 2020/2021 : les brochures FRAM et Plein Vent arrivent dans les agences

Le Groupe FRAM annonce la sortie de ses brochures papier Hiver 2020/2021, éditées à 135 000 exemplaires en 316 pages pour FRAM et 70 000 exemplaires en 108 pages pour Plein Vent. A l'intérieur, FRAM y présenteOn y trouve notamment, parmi lesquels le concept FRAM Immersion à Miami avec l’hôtel The Fairwind Hotel 4*.Du côte de Plein Vent,sont proposées avec une production dédiée Petits Prix, déclinée en Circuits Plein Vent, hôtels Plein Vent et Club Jumbo.Ces clubs sont au nombre de 5 cet hiver (dont 2 nouveautés) : le Memories Varadero 4* à Cuba, l'Atlas Targa Aqua Parc 4* et le Kenzi Europa 4* au Maroc, le Vista Sol 4* en République Dominicaine et l'Aguamarina Golf 4* à Tenerife.Les brochures sont en cours de distribution dans les agences de voyages et sont d’ores et déjà disponibles dans leur version électronique.A noter que les développements continuent pour FRAMpro : la réservation sera bientôt possible pour des dossiers allant jusqu’à 9 personnes (iso 6 personnes max).