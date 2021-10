Hiver 2022-23 avec PONANT : atteignez l’absolu à bord du Commandant Charcot

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Curiosité, dépassement de soi, ouverture au monde. L’Homme a toujours tourné le regard vers ce que certains nommeraient « d’impossibles ailleurs ».

Rédigé par PONANT le Lundi 11 Octobre 2021

Sur notre planète bleue, de dernières terra incognita, comparables à la Lune tant sont rares les personnes à avoir foulé leurs sols, s’étendent au Nord comme au Sud. Il fut un siècle où l’on aurait parlé de « conquête » des pôles pour les atteindre. Avec Le Commandant Charcot , c’est en toute humilité que nous abordons ces territoires reculés.



Ce premier navire de haute exploration polaire représente la quintessence de nos rêves d’absolu. Proposer des échappées essentielles. Retrouver du sens. Comprendre un peu mieux notre planète. S’y sentir ancré. Nous proposons de véritables odyssées polaires aux confins du monde.



Un navire dessiné pour les pôles Le Commandant Charcot concentre, à terre comme à bord, les équipements, les hommes et les savoirs indispensables à notre vision globale du développement durable : propulsion hybride (gaz naturel liquéfié et batteries électriques) jamais vue en milieu polaire, technologies embarquées, optimisation de la navigation et des énergies avec le développement d’un logiciel de route glace unique au monde, circuits d’approvisionnement, traitements des eaux et des déchets, design, création des itinéraires, contacts avec les populations et organisations polaires internationales, formation des équipages ou encore présence des experts et scientifiques à bord.

Des prestations d’exception A bord, l’expérience polaire est sublimée grâce à des espaces encore jamais vus au sein de la flotte PONANT, tels : le Blue Lagoon, lagon extérieur chauffé de 27 à 37° C grâce à la récupération d’énergie ; un jardin d’hiver ; une piscine intérieure chauffée ; une Snow Room, bain de neige ludique et tonique à essayer au sortir du sauna ; un Cigar Lounge ; un Détox Bar ; une salle dédiée aux briefings avant les départs en expédition ; un pont promenade extérieur ininterrompu permettant de faire le tour complet du navire, fait rare sur un navire à passagers.



En cuisine, les plats signatures iconiques d’Alain Ducasse complètent une carte spécialement pensée par le chef étoilé pour Le Commandant Charcot . Grande gastronomie, menu bistronomique ou finger food s’apprécient ainsi dans les différents restaurants et bars du navire, ou directement en cabines et suites.



Dédié à tous les passagers du Commandant Charcot , notre service de conciergerie permet de personnaliser son voyage en amont et d’accéder à des prestations sur mesure. Disponibles à tout moment, les concierges sont joignables par téléphone, whatsapp, visio et sur rendez-vous au siège de PONANT, à Marseille. Service disponible à partir de début novembre 2021.



Des experts engagés Aguerris à la navigation en milieu polaire, nos commandants sont formés à la gestion d’équipements inédits permettant de cheminer dans les glaces en toute sécurité.



Les passagers bénéficient de l’accompagnement unique de l’équipe d’expédition composée de 19 à 23 experts. Le chef d’expédition et les guides-naturalistes assurent leur sécurité lors des sorties et débarquements, et le bon déroulé des nombreuses activités telles que les découvertes en zodiac, le kayak, les randonnées à pied ou en raquettes, la baignade en eau polaire en combinaison étanche ou le plongeon polaire.



Faire des passagers les ambassadeurs de la protection des milieux polaires Le Commandant Charcot est doté d’équipements océanographiques de dernière génération, de deux laboratoires de recherche et de toutes les installations nécessaires pour accompagner une équipe scientifique dans ses recherches.



Grâce à des protocoles simples, les passagers découvriront une partie de l’aventure scientifique dans les régions polaires et participeront à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité, les mammifères marins ou la glaciologie pour mieux comprendre les interactions entre le climat, les écosystèmes et l’Homme. Une véritable expérience de science participative au cœur de milieux qui ont encore tant de mystères à révéler !



Hiver 2022-23 : vivez l’Antarctique autrement ! Des itinéraires inédits de 11 à 28 nuits à bord, avec séjour avant croisière, transferts et vols inclus*.



Au programme de ces croisières, la découverte des joyaux du Continent blanc :



● Les manchots empereurs de Bellingshausen

● La Mer de Weddell, à la découverte des impressionnantes barrières de glace de Larsen et de leurs immenses icebergs tabulaires

● Les îles Charcot et Pierre-Ier, deux îles au-delà du cercle polaire Antarctique

● De Ushuaia à la Nouvelle-Zélande : une demi-circumnavigation inédite, sur les traces de Charcot, Bellingshausen, Ross ou Amundsen

● De Dumont d’Urville à Mawson, à l’aube des grandes expéditions

● L’arc des Antilles australes



Dès l’été prochain, les passagers pourront également embarquer à bord du Commandant Charcot et partir plus loin en Arctique, notamment en quête du pôle Nord géographique.

*Voir détails des vols inclus sur le site



→ Découvrir le programme complet des croisières

Au programme de ces croisières, la découverte des joyaux du Continent blanc :● Les manchots empereurs de Bellingshausen● La Mer de Weddell, à la découverte des impressionnantes barrières de glace de Larsen et de leurs immenses icebergs tabulaires● Les îles Charcot et Pierre-Ier, deux îles au-delà du cercle polaire Antarctique● De Ushuaia à la Nouvelle-Zélande : une demi-circumnavigation inédite, sur les traces de Charcot, Bellingshausen, Ross ou Amundsen● De Dumont d’Urville à Mawson, à l’aube des grandes expéditions● L’arc des Antilles australes

Des conditions de réservation ultra-souples ULTRA-SÉRÉNITÉ ».



Pour toute nouvelle réservation entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 d’une croisière dont le départ est prévu d’ici le 31 décembre 2022 :



● Acompte de seulement 25 %

● Versement du solde final : 30 jours avant le départ

● Jusqu’à 30 jours avant le départ : possibilité d’annuler ou de reporter sa croisière sans frais, quelle que soit la raison



→ Découvrir les conditions de réservation ultra-souples

PONANT propose de réserver sa croisière en toute quiétude grâce à sa politique «».Pour toute nouvelle réservation entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 d’une croisière dont le départ est prévu d’ici le 31 décembre 2022 :● Acompte de seulement 25 %● Versement du solde final : 30 jours avant le départ● Jusqu’à 30 jours avant le départ : possibilité d’annuler ou de reporter sa croisière sans frais, quelle que soit la raison

Vaccination et principe de double protection



C’est pour cela que la vaccination est une des mesures phares du nouveau protocole sanitaire PONANT. Toutes personnes à bord (passagers et membres d’équipage) sont soumises au protocole sanitaire obligatoire et tous nos espaces à bord sont traités régulièrement pour assurer une désinfection totale. Ce protocole sanitaire renforcé repose sur la délimitation, à bord des navires PONANT, d’une zone « Anti-Covid », une bulle sanitaire étanche basée sur un principe de double protection.



→ Découvrir les mesures du protocole sanitaire La sécurité des passagers et des équipages a toujours été une préoccupation absolue.C’est pour cela que la vaccination est une des mesures phares du nouveau protocole sanitaire PONANT. Toutes personnes à bord (passagers et membres d’équipage) sont soumises au protocole sanitaire obligatoire et tous nos espaces à bord sont traités régulièrement pour assurer une désinfection totale. Ce protocole sanitaire renforcé repose sur la délimitation, à bord des navires PONANT, d’une zone «», une bulle sanitaire étanche basée sur un principe de double protection.

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

Lu 226 fois Notez

Dans la même rubrique : < > La croisière entre dans une nouvelle ère "Notre objectif reste celui du redémarrage du secteur du tourisme dans les conditions les plus sûres possibles"