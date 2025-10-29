TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts

Le groupe japonais ouvre Hoshinoya Asuka au cœur historique du Japon


Hoshino Resorts a annoncé l’ouverture de Hoshinoya Asuka. Un nouvel établissement de luxe au cœur de la ville d’Asuka (préfecture de Nara, Japon), qui ouvrira ses portes en 2027. Le deuxième établissement Hoshinoya dans la région du Kansai, après Hoshinoya Nara Prison.


Hoshino Resorts présente Hoshinoya Asuka. ©DepositPhoto/cowardlion
Hoshino Resorts présente Hoshinoya Asuka. ©DepositPhoto/cowardlion
Hoshinoya Asuka située dans une vallée à l’ouest du village d’Asuka, comptera 35 pavillons bas et indépendants.

L’architecture s’inspire de la période Asuka (592-710), une époque marquée par l’introduction du bouddhisme et des toitures en tuiles.

Au cœur de son domaine, le resort est doté d'un jardin évoquant les rizières en terrasse.


Hoshinoya Asuka : un site emblématique de l’histoire et du patrimoine du Japon

Située dans la préfecture de Nara, Asuka fut la première capitale impériale du Japon. C’est là que régna l’impératrice Suiko et que le prince Shōtoku posa les bases du système administratif Ritsuryō.

Le territoire abrite plusieurs sites archéologiques majeurs : Ishibutai Kofun, Kitora Kofun, Takamatsuzuka Kofun et Hokko-ji (Asuka-dera), considéré comme le premier temple bouddhique du Japon.

L’ensemble du village bénéficie aussi du statut de « Quartier spécial de préservation historique », une distinction unique dans le pays.

Parallèlement, la région fait l’objet d’un projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO sous le titre « Capitales impériales d’Asuka et de Fujiwara », envisagé pour 2026.

Un partenariat territorial

Le développement de Hoshinoya Asuka s’appuie sur un partenariat entre Hoshino Resorts et la collectivité d’Asuka.

Cette collaboration remonte à 2016, avec la signature d’un accord d’implantation d’entreprises, puis à 2019, avec la mise en place d’un partenariat global pour la revitalisation régionale.

Partageant une même volonté de préserver l’identité culturelle du territoire, les deux partenaires souhaitent démontrer qu’un hébergement haut de gamme peut “coexister avec la protection du patrimoine”.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias