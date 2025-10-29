Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts

Hoshinoya Asuka située dans une vallée à l’ouest du village d’Asuka, comptera 35 pavillons bas et indépendants.
L’architecture s’inspire de la période Asuka (592-710), une époque marquée par l’introduction du bouddhisme et des toitures en tuiles.
Au cœur de son domaine, le resort est doté d'un jardin évoquant les rizières en terrasse.
Hoshinoya Asuka : un site emblématique de l’histoire et du patrimoine du Japon
Située dans la préfecture de Nara, Asuka fut la première capitale impériale du Japon. C’est là que régna l’impératrice Suiko et que le prince Shōtoku posa les bases du système administratif Ritsuryō.
Le territoire abrite plusieurs sites archéologiques majeurs : Ishibutai Kofun, Kitora Kofun, Takamatsuzuka Kofun et Hokko-ji (Asuka-dera), considéré comme le premier temple bouddhique du Japon.
L’ensemble du village bénéficie aussi du statut de « Quartier spécial de préservation historique », une distinction unique dans le pays.
Parallèlement, la région fait l’objet d’un projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO sous le titre « Capitales impériales d’Asuka et de Fujiwara », envisagé pour 2026.
Un partenariat territorial
Le développement de Hoshinoya Asuka s’appuie sur un partenariat entre Hoshino Resorts et la collectivité d’Asuka.
Cette collaboration remonte à 2016, avec la signature d’un accord d’implantation d’entreprises, puis à 2019, avec la mise en place d’un partenariat global pour la revitalisation régionale.
Partageant une même volonté de préserver l’identité culturelle du territoire, les deux partenaires souhaitent démontrer qu’un hébergement haut de gamme peut “coexister avec la protection du patrimoine”.
