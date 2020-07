Hôtel Digital Media : la poussée du Display dans les Méta booste les résa hôtelières La nouvelle étude de D-EDGE Hospitality Solutions

En 2017, D-EDGE publiait une étude qui révélait la récente prédominance des Metasearch dans la vente en ligne des chambres d’hôtel. Aujourd’hui, l'entreprise sort un nouveau rapport qui analyse, non seulement les plateformes de Metasearch habituelles, mais aussi tous les canaux publicitaires qui contribuent aux revenus directs des hôtels.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Juillet 2020

Cette étude, basée sur un échantillon stable de 954 propriétés dans le monde utilisant les solutions de Digital Media D-EDGE au cours des huit dernières années (2012 - 2019), fait apparaître clairement certaines tendances et caractéristiques majeures, notamment :



Les réservations hôtels générées par les campagnes Digital Media ont augmenté de 200 % entre 2013 et 2019.



Google Hotel Ads est aujourd'hui le Metasearch le plus important en nombre de clics et en nombre de réservations d'hôtels ; il génère 57 % de toutes les réservations initiées sur des Metasearch.



En matière de volume de réservations, les Metasearch restent le plus grand canal de réservation basé sur la publicité.

L'étude est disponible sur le site D-EDGE en français ce canal génère désormais 31 % des réservations basées sur la publicité, dépassant la recherche par mot-clé, comme l'illustre la courte vidéo ci-dessous.



Alors que les hôteliers cherchent aujourd'hui plus que jamais à optimiser leurs campagnes de Digital Marketing, il est essentiel qu'ils fondent leur stratégie sur des faits plutôt que sur des croyances ou des bonnes pratiques héritées du passé.



Dans ce rapport, ils trouveront une analyse complète et actualisée sur les performances des différents médias numériques utilisés par les hôtels (Display, Metasearch, Search) en termes de volume de réservations générées, de coûts d'acquisition et de retour sur investissement publicitaire.



L'étude est disponible sur le site D-EDGE en français



D-EDGE est une société SaaS qui propose des solutions e-commerce de pointe basées sur le Cloud à plus de 12 000 hôtels répartis dans plus de 100 pays.

