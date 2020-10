Hôtellerie : Leboncoin Groupe prolonge la commission à 0% sur toute l’année 2021

Depuis le mois de juin, grâce à l’acquisition de la startup Pilgo en début d’année, leboncoin a lancé une catégorie hôtels. Le site spécialisé sur les petites annonces a choisi de se positionner en " alternative de distribution vertueuse " face aux géants Booking, Expedia & co...



Les hôteliers peuvent ainsi profiter de " l’audience du 2ème acteur du marché de la location de vacances en France ", tout en restant propriétaires de leurs datas. Ils ont également mis en place pour soutenir le secteur une commission à 0% pour les hôteliers jusqu'au 31 décembre 2020, alors que celles des géants du web peuvent grimper jusqu'à 25%.



Et pour aller encore plus loin dans la démarche, Antoine Jouteau, Directeur Général du Groupe leboncoin a annoncé le prolongement de la commission à 0% pour les hôteliers.



“Quand nous arrivons sur un nouveau marché, nous cassons les codes. Avec notre proposition de lien direct entre l’hôtelier et le voyageur, la catégorie hôtels ne déroge pas à la règle. Comme nous sommes une entreprise engagée, nous avons voulu soutenir le marché touristique tellement mis à mal cette année et j’ai décidé très vite de passer notre commission à 0% sur les réservations effectuées via leboncoin. Initialement prévue jusqu’à la fin de l’année, j’annonce aujourd’hui que, face aux difficultés qui perdurent, nous étendons cette initiative à toute l’année 2021.”