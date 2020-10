Leboncoin et Hôtels & Préférence signent un accord de distribution

Leboncoin et Hôtels & Préférence ont signé un accord de distribution.



La chaîne hôtelière créée en 2000 compte aujourd'hui plus de 150 adresses qui peuvent être réservés sur le site leader des petites annonces dans sa catégorie Hôtels.



"L'arrivée de leboncoin dans la distribution hôtelière est une opportunité pour les hôteliers. L'approche responsable et raisonnée envers l'hôtellerie indépendante sur des points clefs comme la gestion des données clients ou les commissions en font un réel partenaire des hôteliers.



Nous sommes fiers d’engager notre portfolio d’établissements Français 4* et 5* sous la marques Hôtels & Préférence et espérons pouvoir prochainement offrir la possibilité à la clientèle leboncoin de découvrir nos établissements ." a déclaré Maxime Painchaud, Director of Revenue & Distribution d'Hôtels & Préférence.