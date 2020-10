leboncoin signe un accord avec les hôtels The Originals

Les 500 hôtels The Originals sont désormais accessibles sur leboncoin dans la catégorie hôtels. Ils bénéficient ainsi jusqu’à fin décembre 2020 de 0% de commission sur toutes les réservations réalisées sur le site. Elle passera à 10% seulement par la suite et restera ainsi l’une des plus faibles du marché, indique un communiqué de presse.



Le site leboncoin fait valoir une fréquentation de 28 millions de visiteurs uniques par mois* sur le marché français.



Ce partenariat fait suite aux accords avec Logis, Accor ou encore Hôtels & Préférence. leboncoin a récemment acquis Pilgo, pour développer l’infrastructure technique de leboncoin Hôtels.



4,7 millions de Français sont partis en vacances en 2018 en passant par Leboncoin.