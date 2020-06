Leboncoin et l’ANETT s’associent à #CetÉtéJeVisiteLaFrance, la campagne d'Atout France

De quoi mettre en avant l'initiative d'Atout France, mais aussi diriger les ventes pour les vacances estivales sur la plateforme.



" Chaque année, ce sont 4 millions de Français qui nous font confiance pour leurs départs en vacances.



Nous avons construit notre plan de soutien autour de deux axes : l’accompagnement des hôteliers avec une offre dédiée préservant leur trésorerie et la valorisation de la destination France pour accompagner les territoires touristiques," rappelle Antoine Jouteau, le directeur général, leboncoin Groupe.



L'Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques voit ce partenariat et cette campagne comme une opportunité.



" En tant qu’association regroupant les élus des territoires touristiques, l’opportunité pour l’ANETT de s’associer avec Atout France et de mettre en avant les atouts de nos communes membres était une évidence.



L'expertise d’Atout France associée à l’audience du boncoin est une opportunité inédite pour donner à nos territoires un nouvel élan et assurer leur résilience " déclare Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains et Président de l’ANETT.