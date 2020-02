Hôtellerie-restauration : les plateformes numériques, une réponse aux difficultés de recrutement ? (0,99€) €

Avec 80 000 à 100 000 emplois non pourvus selon les chiffres de l’ Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), il est urgent de trouver des solutions pour pallier au manque d’attractivité de ce secteur.Pire, l'hôtellerie-restauration ne parvient pas à fidéliser sa main d'œuvre et enregistreUne enquête menée pour le compte de la Fafih met d’ailleurs en lumière la dure réalité matérielle de ces métiers, qui composent ​avec des horaires décalés, un environnement stressant et une lourde exigence physique. Comparé à l’investissement, le revenu semble insuffisant.C’est dans ce contexte, que Brigad, plateforme de mise en relation d'établissements avec du personnel qualifié dans l'hôtellerie restauration, a mandaté le cabinet Asterès études et conseil pour travailler surL’enjeu est de taille puisque ce sont 7% des heures qui ne seraient pas déclarées dans l’hôtellerie- restauration, soit un manque à gagner de 446 millions € de cotisations sociales par an pour la Sécurité Sociale.