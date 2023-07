Hyatt Hotels Corporation signe un accord avec Sabre

"une vue du calendrier plus intuitive et efficace, incluant les dates clés où des promotions spéciales sont disponibles, ainsi que les dates où les membres World of Hyatt pourront échanger leurs points pour une valeur maximale".

synchroniser les modifications de réservation

Notre collaboration avec Sabre simplifiera également les opérations pour les collaborateurs sur site et hors site, ce qui entraînera des expériences améliorées pour nos clients et les membres World of Hyatt

Avec ce nouvel outil, Hyatt propose notammentLes hôtels pourront également "", ce qui permettra aux clients et aux collaborateurs d'accéder en temps réel aux chambres nouvellement disponibles.", a déclaré Jessica White , Vice-Présidente principale, services globaux aux propriétés et aux clients, Hyatt.