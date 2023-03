Le luxe, clé de l'expansion du groupe Hyatt

Au total, Hyatt peut se targuer d'avoir connu six années consécutives de croissance organique en terme de nombre de chambres. Soutenu par un portefeuille sain en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le groupe se lance dans de nouvelles destinations de loisirs, en présentant à de nouveaux publics son design soigné, ses offres de restauration innovantes et ses services personnalisés.



La marque Park Hyatt devrait rétablir sa présence en Afrique du Sud avec le Park Hyatt Johannesburg fin 2023 et faire son entrée au Maroc avec le Park Hyatt Marrakech qui a l'élégance d'un complexe de luxe au charme marocain. Le Park Hyatt London est également un projet pour 2024.



La marque Grand Hyatt arrive aussi en Espagne en 2023 avec Grand Hyatt La Manga Club and Resort. Elle étendra aussi sa présence au Koweït avec Grand Hyatt Kuwait Residences.



La marque Hyatt Regency va se développer également en Europe centrale avec le Hyatt Regency Pravets Resort en Bulgarie et le Hyatt Regency Resort Kotor Bay au Monténégro, qui devraient rejoindre le portefeuille à l'été 2023.



Par ailleurs, The Unbound Collection by Hyatt recevra deux nouvelles propriétés en 2023, avec l'hôtel Flüela Davos et un projet en développement à Crans Montana, tous deux en Suisse, suivis de près par l'hôtel Grand Hansa en Finlande, qui devrait rejoindre le groupe début 2024.



Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à Chicago, est un groupe hôtelier de premier plan . Au 31 décembre 2022, son portefeuille comprenait plus de 1 250 hôtels et propriétés dans 75 pays sur six continents. Le groupe compte plusieurs Collections (Timeless collection, Boundless Collection et également une collection indépendante et une Collection inclusive) et d'innombrables marques.