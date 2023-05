Mr & Mrs Smith : Hyatt renforce sa position dans le luxe

"Nous sommes ravis de ce projet d'acquisition et de pouvoir proposer aux clients et aux membres de World of Hyatt encore plus d'offres de luxe dans des centaines de régions, y compris dans plus de 20 pays où il n'y a actuellement aucun hôtel Hyatt, comme les îles Fidji, la Croatie, l'Islande et Anguilla"

"Notre objectif a toujours été de faire de Mr & Mrs Smith le meilleur club de voyage au monde (...). Grâce à Hyatt, cette vision est devenue beaucoup plus proche de la réalité"

soigneusement sélectionnées dans certains des endroits les plus prisés du monde.Elle vient d'annoncer la conclusion d'un accord avec le groupe hôtelier Hyatt. Aux termes de cet accord, une filiale de Hyatt va, a aussitôt fait valoir Mark Vondrasek , directeur commercial de Hyatt., a estimé, de son côté, Tamara Lohan, cofondatrice et présidente-directrice générale de Mr & Mrs Smith.Une fois l'acquisition bouclée, plus de 100 collaborateurs de Mr & Mrs Smith intègreront les services commerciaux de Hyatt, dont Tamara Lohan , qui occupera le poste de PDG de Mr & Mrs Smith sous la responsabilité de Mark Vondrasek, directeur commercial de Hyatt. De son côté, James Lohan deviendra directeur de la création de Mr & Mrs Smith.