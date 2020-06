IAG : Level, pas vraiment au niveau après le Covid-19 ?

Même son de cloche à la tête de la compagnie en France.



« Nous n’avons pas pour l’habitude de commenter les rumeurs, ni de publier les résultats financiers de la marque Level, consolidés au sein des résultats du groupe IAG » , nous indique-t-on.



Seul certitude : tous les vols Level restent pour le moment fermés à la vente.



« Concernant la reprise des vols Level, et plus spécifiquement ceux vers les Antilles, nous ajustons en ce moment nos opérations et finalisons notre programme.



Il est cependant à prévoir que nos opérations sur les Caraïbes seront affectées sur le mois de juillet. Ainsi, nos vols sur cette période sont pour le moment fermés à la vente afin de minimiser l’impact des possibles restrictions sur nos clients » , nous a-t-on justifié, évoquant pour le moment de simple « ajustements ».



Outre-Manche, certaines rumeurs évoquent aussi les fermetures des bases de Barcelone et de Paris pour un rapatriement des activités à Londres-Gatwick.