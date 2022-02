NDC : eDreams ODIGEO signe un accord avec Iberia et British Airways

Pablo Caspers, Chief Air Supply Officer chez eDreams ODIGEO a précisé : « En tant que l’une des premières agences de voyages en ligne d’Europe, nous nous efforçons de faire évoluer notre offre en permanence pour garantir les plus hauts niveaux de satisfaction client. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec l’un des plus grands groupes aériens mondiaux ".



Miguel Henales, Digital Business & Direct Sales Director chez Iberia a ajouté « NDC est le modèle de distribution le plus abouti, et cet accord avec eDreams ODIGEO représente une excellente opportunité de renforcer notre collaboration avec les agences de voyage . »



Katy Cardwell, Head of Distribution and Payments chez British Airways a déclaré : « Grâce à ce partenariat, davantage de clients bénéficieront du contenu NDC exclusif de British Airways, comme des options de tarifs supplémentaires et des services annexes. Cette collaboration témoigne de notre intérêt et de notre investissement continu dans la mise à disposition d'une solution API British Airways robuste et évolutive, tant pour les partenaires que pour les voyageurs. »