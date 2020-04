IATA : la demande passagers a chuté de 14,1 % en février 2020

« L’aviation vit ses heures les plus sombres, et il sera difficile de voir un lever de soleil à moins que les gouvernements en fassent davantage pour soutenir l’industrie dans cette crise mondiale sans précédent. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont mis en place des mesures d’aide, mais de nombreux autres doivent encore le faire.



Notre plus récente analyse indique que les compagnies aériennes pourraient débourser 61 milliards $ de leurs réserves de trésorerie durant le deuxième trimestre s’achevant le 30 juin 2020. Cela comprend 35 milliards $ pour rembourser des billets vendus mais non utilisés en raison des annulations de vol massives résultant des restrictions de voyage imposées par les gouvernements.



Nous saluons les initiatives des autorités de réglementation qui ont assoupli 5 les règles pour permettre aux compagnies aériennes de délivrer des bons de voyage plutôt que des remboursements pour les billets non utilisés ; et nous exhortons les autres à faire de même. Le transport aérien est appelé à jouer un rôle indispensable dans la reprise. Mais sans intervention gouvernementale dès aujourd’hui, l’industrie ne sera pas en mesure d’aider demain lorsque le ciel s’éclaircira », a conclu M. de Juniac.