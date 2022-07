IFTM Top Resa : Qui sera présent à l’édition 2022 ?

Le salon sera divisé en 11 villages et 9 zones d’exposition :



● La Destination France : cet espace accueille les acteurs de l’industrie touristique français tous marchés (Loisirs, Affaires, MICE et Groupe).

● Le Village des Tour-Opérateurs : Près de 60 tour-opérateurs français sont présents sur le salon.

● Le Village de la Croisière : Dans un cadre à l’ambiance maritime, croisiéristes, maritimes et fluviaux présentent leur offre et proposent de nombreuses destinations.

● Le Village Start-Up : Réalisé en partenariat avec le Welcome City Lab, ce village est le pôle dédié à l’innovation et au futur du tourisme sur le salon.

● La Tech Zone : ce village regroupe tous les acteurs « techno » du salon

● Le Club Affaires : il rassemble les opérateurs des déplacements professionnels et voyages d’affaires : grands réseaux d’agences de voyages, compagnies aériennes, TMC (Travel Management Companies), chaînes hôtelières ou encore loueurs de véhicules.

● Le Village des Influenceurs : lieu de vie et d’échanges sera le premier workshop dans lequel les exposants vont à la rencontre des influenceurs.

● Le Village des Réseaux : les plus grands réseaux de distribution français exposent chaque année et encouragent leurs collaborateurs à découvrir de nouveaux produits et de nouveaux partenaires et à améliorer leur expertise en participant aux évènements qui leur sont dédiés.

● Le Village des Autocaristes : En partenariat avec la FNTV, ce village sera placé au sein de la Destination France et organisé autour d'un grand espace de co-working

● Le Village des Parcs : les parcs à thème concernent les quatre cibles visiteurs : voyages loisirs, voyages d’affaires, MICE et tourisme de groupe.

● Les Zones géographiques : Afrique, Amériques, Asie & Pacifique, Caraïbes, Europe & Méditerranée, Moyen-Orient, Océan Indien, Généralistes, Partenaires