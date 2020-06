II. TUI France : les années Pascal de Izaguirre, l’accélération des déficits, des restructurations… et des Plans sociaux ! TUI France aurait perdu en une vingtaine d’années plus de 500 millions d’euros... et 1 500 emplois Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 22 Juin 2020



Exit les années fric, strass et paillettes, chez TUI France. Voici venir le temps de l’addition. Elle sera salée pour le Groupe.



Pascal de Izaguirre n’en fait pas mystère : parmi les scénarios envisagés par l’actionnaire allemand, celui d’une fermeture pure et simple, est aussi sur la table.



L’énarque promet du sang et des larmes pour faire revenir TUI France dans le vert.



Et il va tenir parole… sur la première partie !



Car il ne semble plus maître du destin de l’entreprise, dont la situation financière est bien pire que prévue.



Si le commerce en ligne connaît un développement fulgurant et le tourisme fait la course en tête, ce n’est pas le cas chez Tui France...



La marque connaît en 2011 la perte opérationnelle "la plus importante de son histoire. " Sur l'exercice 2010/2011, ses activités ont accusé une perte d'exploitation de 61,9 millions d'euros, cinq fois plus qu'en 2010.



Il faut un remède de cheval pour stopper l’hémorragie. La fusion avec Marmara, elle aussi en difficulté, pour la première fois de son existence, sur son coeur de métier avec le Printemps arabe, est programmée pour la fin de l’année.



Depuis sa création en 2000 par l’ex-banquier, la marque est une véritable machine à cash qui a craché bon an mal an un EBITA (1) moyen de 13,5 millions d’euros sur 11 exercices !



Et si la "pépite" va perdre de son éclat pendant la Révolution arabe, son intégration dans un ensemble sans corps et surtout sans âme, équivaut à une condamnation à mort.



