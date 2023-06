IN TOURS PORTUGAL – Notre nouvelle vidéo !

Que ce soit pour du tourisme de loisirs ou des incentives, ce qui nous motive c’est faire des programmes uniques pour nos agents de voyages/ tour operateurs pour qu’ils puissent faire la différence.



Pour ce faire, il faut beaucoup de travail de terrain. Nous devons toujours être mis à jour et garantir que nous connaissons chaque recoin de notre pays ainsi que les fournisseurs les plus adaptés.



Notre équipe allie parfaitement le professionnalisme à la passion du travail et est aussi extrêmement concentrée et toujours à la recherche de nouvelles solutions à proposer.



Il y a une nouvelle expérience à essayer pour nos visiteurs ? Un trésor caché à découvrir ?



On va le découvrir pour pouvoir l’inclure dans nos programmes.



Cette nouvelle vidéo que nous venons de publier est un aperçu de ce travail mais aussi l'occasion de connaître notre incroyable équipe de professionnels.



Nous aimerions donc vous inviter à la regarder et à nous connaître un peu plus !