Appli mobile TourMaG



ITG International Tourism Group acquiert THR Tourism Industry Advisor agences de marketing touristique

Envoyer à un ami Partager cet article

ITG International Tourism Group fait l'acquisition de 80 % du cabinet international de conseil en tourisme THR Tourism Industry Advisors basé à Barcelone.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 17 Janvier 2022

Quelques mois seulement après sa création par la réunion d'agences de marketing touristique : GCE Global Communications Experts (Allemagne), Interface Tourism (France, Espagne, Italie, Pays-Bas) et Black Diamond (Royaume-Uni), ITG International Tourism Group a annoncé l'acquisition, par le biais de son agence espagnole, de 80 % du cabinet international de conseil en tourisme THR Tourism Industry Advisors basé à Barcelone.



THR a été créé il y a près de 40 ans par Eulogio Bordas. Il s'agit de l'un des premiers cabinets de conseil stratégique au monde à travailler exclusivement pour l'industrie du tourisme.



THR propose des services dans quatre domaines principaux : la gestion des destinations (définition de stratégies touristiques pour développer des destinations à succès et améliorer leur compétitivité et leur durabilité) ; le marketing de destination (promotion de l'attractivité durable grâce à des méthodologies de marketing et de branding innovantes), le tourisme numérique (transformation numérique et mise en œuvre) et les services d'investissement (création et optimisation de propositions de valeur pour les développeurs et investisseurs touristiques).

Gaël de la Porte du Theil, président d'ITG, précise : "Avec l'incorporation de THR dans notre groupe, nous sommes immédiatement en mesure de conseiller et de soutenir les destinations touristiques et de renforcer chaque maillon de la chaîne de valeur du tourisme.



THR et ITG sont tous deux leaders dans leur domaine et nous partageons de nombreux clients pour des services qui vont des études de faisabilité, des études de marché, de la politique, de la planification et de l'organisation jusqu'à l'image de marque, la création, le contenu, les relations commerciales et médiatiques, les médias en ligne et hors ligne, les relations publiques et les réseaux sociaux.



Par ailleurs et dans le cadre de ses activités de conseil, THR utilise également certains des outils ITG, tels que notre plateforme de profilage des voyageurs Travellyze. Les synergies sont évidentes".

Lu 85 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Tunisie, Royaume-Uni, Cuba... toutes les modalités pour voyager Voyamar sort 7 nouvelles brochures (Vidéo)