Ile Maurice : "Le spectre de cette marée noire qui risque de décourager le tourisme…"

TourMaG.com - Où se situe exactement la zone impactée par le naufrage et la fuite d’hydrocarbure ?



F.B. Vincent : "Le bateau s’est échoué le 25 juillet à environ un mile de la côte sud-est de Maurice sur les haut fonds essentiellement sablonneux juste en dehors du récif, écrasant quelques coraux, relativement épars dans cette zone.



Initialement le ballotement par les vagues du bateau échoué a occasionné l’entré dans le lagon de masses d’eaux chargées de particules en suspension (ex sable fin) partant du site du naufrage, rendant l’eau plutôt laiteuses, chose déjà néfaste à l’environnement marin.



Ensuite, au 13eme jour après le naufrage la situation s’est détériorée gravement avec le début du déversement d’hydrocarbure dans la mer.



Cette marée noire, d’environ 1,000 tonnes déversées durant plusieurs jours, a vite fait de franchir la barrière de corail pour s’avancer et s’étendre sur des douzaines de kilomètre carré dans le lagon.



Les courants ainsi que les alizés soufflant du sud-est aidant, elle est venue ensuite s’échouer sur les côtes sur de nombreux kilomètres sud-est de l’ile, engluant plages, zones rocheuses, mangroves etc. essentiellement dans la baie de Mahébourg, avec quelques zones impactées aussi un peu plus au sud et au nord de la baie.



TourMaG.com - Quelles peuvent être les conséquences à moyen et long terme pour la faune et la flore dans ce périmètre ?



F.B. Vincent : "Les conséquences exactes dépendront de plusieurs facteurs y compris la quantité d’hydrocarbure qui s’est échoué à divers endroits le long du rivage (chose qui varie selon la géographie de la côte et les courants ainsi que les efforts de protection et de nettoyage déployés).



Aussi, les divers types de communauté d’espèces et d’écosystèmes sont diversement susceptibles à de telles marées noires. On peut s’attendre à ce que les communautés de plancton se rétablissent plus ou moins rapidement dans les semaines et les mois à venir.



TourMaG.com - A combien de temps estimez-vous la résorption d’une telle catastrophe et le retour raisonnable à une situation “normale” ?



F.B. Vincent : "La faune et la flore, de la zone intertidale principalement, souffrira pendant environ au moins un à deux ans pour les plages, deux à cinq ans pour les zones rocheuses, et beaucoup plus pour les mangroves qui se rétablissent en générale dans un laps de temps qui se compte en décennies.