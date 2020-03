Ile Maurice : quarantaine pour les Français présentant des symptômes grippaux mesures de sécurité renforcées

L'Ile Maurice vient de faire une nouvelle mise à jour de ses mesures de précaution à l'attention des voyageurs. Désormais les voyageurs ayant visité ou transité en Auvergne-Rhone-Alpes, dans les Hauts de France et en Ile de France présentant des symptômes grippaux seront automatiquement mis en quarantaine à leur arrivée.

Jeudi 5 Mars 2020

Le site de l'office de tourisme de l'Ile Maurice vient d'être mis à jour.



Les voyageurs ayant visité ou transité en Auvergne-Rhone-Alpes, dans les Hauts de France et en Ile de France et présentant des symptômes grippaux (fièvre + forte toux) seront automatiquement mis en quarantaine à leur arrivée.



Si cette mesure ne concerne que quelques zones, les voyageurs qui voyageront via les plateformes parisiennes seront de fait concernés. "Les Français sont toujours les bienvenus il s'agit juste d'un renforcement des contrôles. Il ne s'agit pas de fermer les frontières" assure un porte-parole de l'office de tourisme.



Cette mesure s'applique aussi aux voyageurs ayant visité ou transité en Allemagne lors des 14 derniers jours.



Ces annonces s'ajoutent au précédente. POur rappel



Les voyageurs non-résidents qui proviennent de l’Italie, de l’Iran et de la République de Corée du Sud ou qui y ont transité au cours des 14 derniers jours ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire Mauricien.





Les voyageurs ayant visité ou ayant transité à Singapour, au Japon, en Malaisie et en Thaïlande au cours des 14 derniers jours feront l’objet d’un contrôle minutieux à leur arrivée à Maurice. Si jamais il y a un cas de température élevée détectée, les passagers seront transférés en quarantaine à leur arrivée.



Un plan d’action national comprenant des mesures de prévention et de contrôle a été élaboré par le gouvernement mauricien et le ministère de la Santé et du Bien-être.



"Des mesures ont été prises au niveau des hôpitaux, des aéroports et des ports." indique l'office de tourisme. Pour rappel, aucun cas de coronavirus n’a été signalé à Maurice.

