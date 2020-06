Immobilier du tourisme : la plateforme Tourism-HUB se lance sur le marché

La plateforme, lancée en 2015, " a fait l’objet d’une profonde refonte , précise le groupe dans un communiqué.



Tourism-HUB a été conçue comme une véritable place de marché qui permet la mise en relation des acteurs et livre toutes les informations sur les lieux et les offres disponibles pour l’accueil des projets, les offres de reprise d’établissements ou encore les sites à développer" .



Le moteur de recherche notamment a été optimisé et les porteurs de projets peuvent croiser de nombreux critères tels que la localisation, les équipements souhaités mais également affiner leur recherche via des thématiques spécifiques : hébergement

insolites, œnologie... ou encore introduire des notions de bassins touristiques pour trouver les offres les plus adaptées à leurs envies.



Un système de tags a également été développé pour leur permettre d’être facilement dirigés vers des offres similaires à leur recherche initiale.



L'identité graphique et l’ergonomie du site ont également été revues pour offrir une interface optimisée aux utilisateurs. " Une plus large place a notamment été accordée aux photos et aux visuels afin de valoriser les offres répertoriées sur la plateforme ", précise Vincent Besset, responsable du pôle Tourisme de Geolink Expansion.