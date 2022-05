Appli mobile TourMaG



Immortalisez vos souvenirs de voyages à travers des impressions photo personnalisées

Envoyer à un ami Partager cet article

Vous cherchez des astuces pour réaliser de belles décorations avec un tirage photo ? Vous ne savez pas comment mettre vos photos personnalisées en valeur ? Vous désirez apprendre à faire de jolis cadres ou à fabriquer votre propre capsule de souvenirs ? Lisez cet article !

Rédigé par Cheerz le Lundi 23 Mai 2022

Comment réaliser de belles décorations avec un tirage photo ?



Avant tout, vous devez trouver un service fiable pour les



Cheerz est un excellent choix. L'entreprise française est leader dans l'impression mobile et le tirage photo en ligne en Europe. Nul besoin d'objets onéreux pour créer une belle décoration : il suffit de mettre à profit vos propres photos de voyages.Avant tout, vous devez trouver un service fiable pour les impressions photo personnalisées Cheerz est un excellent choix. L'entreprise française estet le tirage photo en ligne en Europe.

Comment utiliser vos photos personnalisées avec un support en bois ? C'est l'astuce la plus simple pour mettre en place une décoration originale. Munissez-vous de vos photos. Ensuite, trouvez une barre en bois ou un morceau de bois flotté. N'oubliez pas de vous procurer des pinces à linge. Préférez les modèles en bois. Ils ajoutent une belle touche décorative à l'ensemble. Vous devez aussi avoir une paire de ciseaux et de la ficelle.



Comment ça marche ?

Passons aux travaux pratiques. La première chose à faire consiste à découper des bouts de ficelle. La longueur doit être située entre 10 et 20 centimètres. Bien entendu, l'impression photo personnalisée doit être déjà faite. Aussi, vous pourrez accrocher les photos aux ficelles sans perdre de temps.



Ensuite, vous devez suspendre les bouts de ficelles le long de la barre en bois. N'oubliez pas de l'accrocher à l'horizontale. Accrochez, par la suite, vos photos personnalisées et imprimées chez Cheerz aux bouts de ficelles. C'est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à choisir la pièce que vous voulez décorer. Pourquoi pas le salon ? Mieux : si vous avez une cheminée, accrochez votre décoration juste au-dessus.



Comment faire de jolis cadres avec des photos personnalisées ? C’est une autre idée déco que vous pouvez réaliser sans dépenser une fortune et grâce à vos photos personnalisées. Vous aurez besoin de deux choses seulement : des bâtonnets de glace et, bien entendu, vos photos. Si vous n’en avez pas, c'est le moment de commencer à constituer un stock.



Le mode d'emploi est simple : il vous suffit de fabriquer des cadres avec les bâtonnets en bois. N'oubliez pas de les coller ensemble. Pourquoi ne pas les décorer avec de la peinture et des dessins ? Si vous avez des enfants, ils vous seront d'une très grande aide pour réaliser cette tâche.

Comment fabriquer un tableau de liège original avec vos photos personnalisées ? Après avoir réalisé de belles impressions photo personnalisées avec Cheerz, vous pouvez également fabriquer un tableau de liège original. Pour les nostalgiques, il s'agit d'un très bel objet décoratif. Dans le passé, nos grands-parents y accrochaient leurs tickets de cinéma ou leurs listes de courses.

C'est donc le moment de faire revivre cette belle tradition en lui ajoutant une touche chaleureuse grâce à vos photos personnalisées.



Comment faire ?

Là encore, le mode d'emploi est très simple. Bien entendu, vous aurez besoin d'un tableau en liège. Prévoyez également des punaises, une paire de ciseaux, du tissu, des pinces à linge et un masking tape. Voici les étapes à suivre :

● Décorez le tableau en liège avec le tissu de votre choix - ndlr : ne le recouvrez pas entièrement pour ne pas cacher la couleur naturelle de la matière -

● Accrochez vos photos personnalisées sur le tableau



C'est simple, efficace et nostalgique !



Comment fabriquer votre propre capsule de souvenirs ? C'est l'une des astuces qui marchent à tous les coups. De plus, une capsule de souvenirs est très simple à fabriquer car elle ne requiert aucun matériel sophistiqué ou cher. Pour ce faire, il vous suffit d'avoir un bocal transparent et propre. Il ne vous reste plus qu'à y mettre la photo de votre choix. N'hésitez pas à décorer votre capsule de souvenirs à votre guise avec des petits dessins.



Comme nous venons de le voir, vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes pour décorer votre intérieur : il suffit de vous munir de vos photos, de quelques objets du quotidien et d'être bricoleur (euse). Pour une impression photo personnalisée, n'hésitez pas à faire appel à Cheerz !

Lu 41 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Double cadeau pour votre maman ! suitespot Hôtels, une nouvelle agence de voyages de luxe qui offre des avantages exclusifs