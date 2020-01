Inde: L'e-Visa encore plébiscité par les voyageurs en 2019

TTCI

Le gouvernement a considérablement réduit les frais de visa sur les visas électroniques pour accroître la compétitivité touristique du pays

e-Visa touristique de 30 jours ( période d’Avril à Juin ): 10 USD (∼ 9,00€)

e-Visa touristique de 30 jours ( période de Juillet à Mars ): 25 USD (∼ 23,00€)

e-Visa touristique d’1 an: 40 USD (∼ 37,00€)

e-Visa touristique de 5 ans: 80 USD (∼ 73,00€)

Cette année, le gouvernement indien a de nouveau libéralisé son visa électronique , dans le but d', notamment durant la période de plus faible affluence située entre Avril et Juin.Création d'undouble entrées, d'unà entrées multiples etont donc permis aux touristes, voyageurs d'affaires ou en médical, deCes différentes mesures et efforts ont fait passer l'Inde de la 65ème place, en 2013, à la, en 2019,) du Forum économique mondial." déclare le Ministère du Tourisme dans son bilan de fin d'année 2019 Les frais pratiqués actuellement en matière d'e-Visas sont les suivants: