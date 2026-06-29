Inde : vivez l’élégance d’un voyage entre héritage et modernité avec Karibuni



Voyager en Inde, c'est découvrir une mosaïque de cultures, de paysages et de traditions.



Du nord au sud, les ambiances changent radicalement. Les déserts du Rajasthan succèdent aux sommets de l'Himalaya, les villes historiques côtoient des plages tropicales, tandis que les campagnes dévoilent une Inde plus authentique et intemporelle.



Delhi constitue souvent la porte d'entrée du voyage. Vibrante et contrastée, la capitale mêle monuments moghols, quartiers modernes, marchés animés et vestiges historiques. Elle offre une première immersion saisissante dans l'univers indien.



Plus à l'ouest, le Rajasthan fascine par ses citadelles monumentales, ses palais de maharajas et ses villes colorées. Jaipur, Jodhpur ou Udaipur racontent l'histoire des grandes dynasties rajpoutes à travers une architecture spectaculaire.



Au sud, le Kerala dévoile une atmosphère totalement différente. Entre cocoteraies, backwaters paisibles et traditions ayurvédiques, cette région invite à ralentir et à profiter d'une Inde plus douce.



L'Inde peut se découvrir à travers de multiples thématiques : culture, nature, gastronomie, spiritualité ou rencontres humaines. Chaque itinéraire devient une expérience unique.