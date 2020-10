Indonésie : "je n'ai touché de l'Etat que 25 euros, soit un tiers de ma facture internet..." (vidéo)

Ce n'est pas tout, car il réfléchit aussi à créer un regroupement d'agences réceptives en Indonésie.



"Il y a des personnes qui ont réalisé que l'unique façon de nous en sortir était de faire front ensemble. C'est le moment de réfléchir à des actions communes, " lance, comme appel du pied même à ses concurrents, le responsable.



Et Dominique Clarisse ne veut pas remettre en question les stratégies de chacun, face à la pire crise de l'histoire du secteur, mais plutôt tout donner, si jamais l'aventure s'arrête.



" Au début nous avons essayé de nous soutenir TO et réceptifs, mais en pleine crise chacun a pensé pour lui et pas pour l'autre.



Je me bats pour tout le monde, pas seulement pour moi, car je ne veux pas avoir de regret d'avoir été un simple spectateur, " déplore Dominique Clarisse, le PDG d'Azimuth Travel.



Et pourtant à 54 ans une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête du patron français, puisque si son activité s'arrête définitivement, son visa de travail ne sera pas renouvelé.



" Que vais-je faire après ? Je ne sais pas. Ici les visas de travail pour les étrangers ne dépassent pas les 55 ans, donc je ne pourrais plus travailler. Actuellement toutes nos réponses restent sans réponse. "



Ce n'est pas les récentes mesures sanitaires du gouvernement français qui laisse planer un nouveau tour de vis dans les semaines à venir qui devraient rassurer les professionnels du tourisme à l'étranger.



Toutefois, parce que le propre de l'humain reste l'espoir et qu'il est un animal social, nous pouvons espérer en des jours meilleurs.



" Le voyage fait partie de la condition humaine, même si c'est un besoin relativement récent. L'homme a besoin d'avancer, de bouger et de voyager, " conclut Dominique Clarisse.



Sans mouvement, unité, ni espoir, l'humain ne serait pas devenu ce qu'il est dans ce monde, alors que des prédateurs plus féroces ont existé et existent.



Pour s'en sortir, le tourisme connait le chemin...