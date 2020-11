Interface Tourism Group lance Interface Insights et se dote d'un outil de data

Pour l'agence de communication "la data doit être au cœur des stratégies des acteurs du tourisme, aujourd’hui encore plus que jamais. C’est dans cet esprit que le Groupe a décidé de véritablement structurer son activité d’analyse et de consulting, afin de pouvoir fournir de nouveaux services clairement identifiés à ses clients en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.



Ces nouvelles offres seront disponibles non seulement de manière couplée avec d’autres services déjà proposés par le Groupe (communication, représentation, etc.), mais aussi de manière parfaitement indépendante pour les clients exclusivement intéressés par cette expertise".