Interface Tourism vise le leadership européen en communication tourisme

L’identité de ce groupe s’appuie sur plusieurs valeurs telles la passion et l’ambition - jamais démenties par le président- fondateur - , la créativité, l’innovation, le « care » qui souligne l’attention aux autres, au bien-être et l’esprit d’équipe. « C’est un leitmotiv fort qui guide l’ensemble de nos filiales, qui fédère et fidélise nos clients, partenaires et collaborateurs » a dit en substance Gaël de la Porte du Theil.



Les objectifs du groupe sont en effet ambitieux. Il s’agira d’étendre les marques MICE et Digital aux filiales européennes et de créer deux nouvelles marques :



Insights pour mieux décrypter la complexité des comportements des voyageurs tout en apportant une nouvelle gamme de services,



Lifestyle pour apporter une impulsion dans les secteurs de l’art de vivre qui marie l’hôtellerie au bien-être, à la gastronomie, à la culture ou à l’ "entertainment" .



Le Groupe entend poursuivre son développement multimarchés et créer à terme une holding européenne avec prises ou échanges de participation. Il intégrera dans ses objectifs de nouveaux partenaires européens.



Ces ouvertures pourraient être réalisées en Allemagne, en Scandinavie, au Royaume-Uni (premier marché émetteur européen). La Russie serait sur les rangs. Rien n’est encore officiellement confirmé par Gaël de La Porte du Theil. En revanche ce qui est clair est cette ambition de devenir leader européen en matière de communication Tourisme.



Soulignons que l’agence qui dispose d’un solide réseau de partenaires sur l’ensemble des marchés mondiaux tient aussi à s’affirmer comme acteur d’un tourisme responsable et durable.