Interface Tourism co-fonde l'International Tourism Group

Les agences Interface Tourism (Espagne, France, Italie, Pays-Bas) s’associent avec les agences Black Diamond (Royaume-Uni) et Global Communications Experts (Allemagne) pour lancer l'International Tourism Group (ITG).



ITG a pour objectif de "stimuler la reprise du tourisme mondial grâce à des campagnes innovantes et à des plates-formes de données exclusives."



Selon Gaël de la Porte du Theil (France), Président d’ITG, " Les événements de ces deux dernières années n'ont fait qu'accélérer le changement qui s'opérait déjà dans le secteur du voyage et du tourisme.



Les nouveaux canaux de distribution, l'adoption accélérée des médias numériques et l'évolution rapide de la technologie ont bouleversé la façon dont les voyages étaient organisés. Le COVID-19 a été le catalyseur nécessaire pour provoquer une réaction puissante et transformatrice entre certains des éléments les plus solides du marketing touristique européen".