Irlande : Brittany Ferries desservira Cork et Rosslare dès mars 2020

Brittany Ferries modifie sa ligne Cork (Irlande) / Santander (Espagne) lancée en 2018 pour devenir Rosslare - Bilbao.



La liaison entre Cork et Santander permettait de doubler la rotation Cork - Roscoff.



Ainsi, à compter du 24 mars prochain, la compagnie proposera à ses voyageurs un second port de destination en Irlande, au départ de Roscoff : Rosslare.



Cette liaison sera opérée par le navire Kerry. Le port de Rosslare est situé à 20 minutes de Wexford et à 1h20 de Waterford