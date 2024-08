Brittany Ferries : 7 000 réservations enregistrées dès l'ouverture des ventes 2025

à tarifs préférentiels

Brittany Ferries a ouvert depuis juillet 2024 les ventes des traversées maritimes 2025 à destination de la Grande-Bretagne et de l’Irlande au départ de France, et aussi à destination de l’Espagne depuis le Royaume-Uni.En 2025, la compagnie exploitera jusqu'à 98 liaisons hebdomadaires transmanche régulières reliant, Roscoff à Plymouth , Saint-Malo, Caen/Ouistreham, le Havre et Cherbourg à Portsmouth et Cherbourg à Poole.L'Irlande sera desservie par 8 rotations au départ de Roscoff vers Cork et de Cherbourg vers Rosslare.Depuis le Royaume-Uni jusqu'à 12 départs relieront directement Plymouth et Portsmouth à Santander et Portsmouth. Ces traversées vers l'Espagne sont également disponibles au départ de France via une traversée transmanche, "".Dès l'ouverture des ventes la compagnie a constaté un regain d'intérêt du public, avec, soit une hausse de 18% par rapport à 2023.