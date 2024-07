Vacances au Royaume-Uni - FAQ pour Agents de Voyages

Les monuments historiques

: situé dans le Berkshire, le plus grand château fort au monde a été édifié au 11ème siècle par Guillaume le Conquérant. Buckingham Palace : c’est la résidence royale devant laquelle se réunit le peuple britannique lors des grandes occasions.: bordant le nord de la Tamise, elle a été construite en 1066 et elle abrite aujourd’hui les joyaux de la couronne et les armures royales.: cette horloge iconique de l’Angleterre date de 1859.: le pont basculant célèbre profite d’une architecture de style néogothique.: ce moment préhistorique de Grande-Bretagne est un patrimoine mondial de l’humanité. La visite permet d’admirer les mégalithes, de voir les outils de l’ère néolithique et d’en savoir plus sur le quotidien de l’époque.- Faire dupour s’initier à une pratique courante chez les Britanniques qui consiste à passer d'un pub à l'autre tout au long de la nuit pour savourer l'ambiance conviviale de chacun.- Assister aux fêtes traditionnelles : il est conseillé de fêter entre amis laen portant du vert et en buvant une pinte de Guinness. Le, il est courant de voir des danseurs Morris équipés de longs bâtons parcourir les rues. Le 21 juin, lese célèbre idéalement au lever du soleil à Stonehenge. Leest à ne pas rater fin août. Le 5 novembre, les spectacles de feux de joie sont impressionnants.- Laest un patrimoine mondial naturel. abrite diverses formations rocheuses, dont les superbes aiguilles Old Harry rocks et l’unique Durdle Door.comprend des jardins paysagers récompensés. Une faune exceptionnelle évolue dans son cadre bucolique., avec sa forêt luxuriante et ses chevaux errants, jouit d’un décor enchanteur., le sublime tunnel d’arbre de Sussex qui mène au moulin, profite d’une atmosphère magique.- La région desregorge de beautés naturelles, telles que la baie Kynance Cove et ses roches noires., célèbre pour ses plages, ses montagnes et ses nombreuses gorges, vaut véritablement le détour., à l’Est de Devon, est une baie circulaire embellissant un charmant village de pêcheurs.- Visiter lespour découvrir les secrets de tournages de la saga.- Profiter des spectacles, manèges et zoo de- Passer un moment mémorable dans le parc à thème- Faire du shopping àou à Savourer les spécialités locales comme leCôté pâtisseries, il y a..