Isolement 7 jours : une décision illusoire et sans concertation, selon les EDV et le SETO

"Elle est sanitairement peu efficace et économiquement catastrophique : comme souvent ces derniers mois, cette mesure n’a été précédée d’aucune anticipation et n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable.



Son efficacité est douteuse mais son caractère économique désastreux est certain. Elle provoquera la chute de nombreuses entreprises qui ne demandent qu’à travailler en prenant toutes les mesures de protection sanitaire, accélèrera la destruction d’emplois et va pénaliser les Français qui avaient réservé pour les semaines à venir des séjours hors Europe; ils vont les annuler s’ils n’ont pas une semaine à sacrifier à leur retour pour répondre à cette injonction d’isolement. "