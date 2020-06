Israël : Toute l’industrie du voyage mobilisée pour la réouverture du ciel ce mardi 30 juin

L’année 2020 devait signifier pour Israël une étape majeure dans la progression du nombre de touristes visitant le pays.



Après une année 2019 record avec plus de 4.5 millions de touristes, l’horizon positif se profilait pour les professionnels du secteur.



C’était sans compter l’arrivée du Covid-19 en mars 2020 et les mesures drastiques décrétées dans le pays avec le confinement total mais aussi, depuis le début du mois de mars, l’interdiction de l’entrée des étrangers et l’obligation de confinement de 14 jours imposées aux Israéliens entrant dans le pays.



Alors que le déconfinement a débuté durant le mois de mai et que le secteur du tourisme local a quelque peu repris et en particulier dans les lieux de villégiatures que sont Eilat et la Mer Morte, les secteurs du tourisme outgoing et incoming eux sont à l’arrêt total et en particulier suite aux interdictions d’entrée des étrangers et du confinement obligatoire.



Après une première (petite) manifestation début juin, des mouvements spontanés mais extrêmement bien structurés de professionnels de voyage ont vu le jour sur Facebook et ceux-ci ont entraîné avec eux l’Association des Agences de Voyages d’Israël pour organiser une mega manifestation de tous les acteurs du voyages, ce mardi 30 juin à Jérusalem.