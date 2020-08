Israël : le ciel se dégage pour les professionnels du tourisme

Après plusieurs mois d’intense travail, une première lueur d’espoir pour le secteur du voyage en Israël.



D'abord avec la signature des premiers accords bilatéraux permettant aux touristes israéliens, malgré les recommandations de l’Union Européenne, de visiter trois pays européens : la Bulgarie, la Croatie et la Grèce.



Les passagers devront tous effectuer un test RT PCR avant l’envol et concernant la Grèce devront effectuer un second test à leur arrivée en Grèce (avec confinement de 24 heures pour recevoir le résultat).



C’est un tout petit pas mais le travail continue et pour ma part, comme chaque semaine, je serai auditionné par le Parlement.



Le plan que j’ai proposé vise à l’ouverture totale du ciel et notamment vers la France. Ce sont plus de 95 000 personnes directement impactées et qu’il faut défendre.