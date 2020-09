J’ai testé pour vous le PCR -72h à l’IHU de la Timone à Marseille

La vague de tests qui dépasse 1 million par semaine sur la France entière a eu un effet pervers : rallonger la durée moyenne des résultats (5j) et prendre le risque, dans les cas positifs, de ne pouvoir prendre les personnes en charge à temps.



Accessoirement, elle disqualifie aussi tous ceux qui ont un avion à prendre et doivent exhiber des résultats de moins de 72h.



Il est 8h30. Ce n’est pas fini.



Après cette première formalité, nous pénétrons dans l’enceinte extérieure de l’Hôpital.



Si jusqu’à présent la file d’attente progressait assez rapidement, le goulot d’étranglement s’effectue maintenant au niveau de la constitution du dossier.



9h40. Nous parvenons à l’avant-dernière étape. Une batterie de 4 hôtesses, gantées, masquées, coiffées d’une charlotte et habillées d’une blouse imperméable transparente, pianotent les dossiers sur leur clavier.



L’affaire est rondement menée et vous repartez avec une feuille et une étiquette auto-collante pour votre dernière étape : l’écouvillonnage.



L’idée d’un bâtonnet que l’on vous enfonce jusqu’à la paroi nasale n’est pas forcément réjouissante. Mais force est de constater que les opératrices s’y prennent plutôt bien et l’affaire se passe stick on the nose…



Il doit être heureux Didier Raoult, que nous avons vu passer tout à l’heure, reconnaissable à sa capillarité, malgré son masque. Le médiatique professeur marseillais a su mettre en place une redoutable machine de guerre à dépister, réactive et qui tourne rond. n'en déplaise à ses détracteurs.



Il est 10h. Le prélèvement a pris 30’’. Me voici libéré et quelque part soulagé, après 3h30 d’attente, montre en main.

Sauf contretemps, mes résultats devraient me parvenir dans les 24h et me permettre d’embarquer dans les 72h imparties par la compagnie.



Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils soient négatifs...