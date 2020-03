Jean-Baptiste Djebbari : le gouvernement cherche à "amortir au mieux" les effets de la crise

La coordination européenne et les mesures de soutien vont se mettre en place

Chômage partiel, échéances sociales et fiscales, exonération de taxes... le gouvernement vient en aide aux professionnels du secteur des Transports, dont l'activité est particulièrement touchées par épidémie de COVID-19. Ils ont été reçus, ce jeudi 12 mars 2020, par Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 12 Mars 2020

Lu 189 fois