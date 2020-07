Jean-Baptiste Lemoyne confirme la prolongation du chômage partiel après septembre

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est quand même sympa de constater que la promesse n'est pas passée à la trappe.



En effet, dans le dispositif spécial prévu pour toutes les professions du tourisme, notamment sur les différentes exonérations de charges et autres, le chômage partiel occupait une place de choix.



Cette mesure permet aux entreprises du tourisme de tenir le coup et de courber le dos en attendant des jours meilleurs. Elle évite aussi de licencier ses collaborateurs, faute d'activité et d'être dans l'incapacité de redémarrer.



Un dispositif qui était prévu jusqu'en septembre avec l'éventualité d'une prolongation jusqu'en décembre.



"Les professionnels du tourisme ont besoin d'un soutien dans la durée, parce que pour certains, ça va être parfois peut-être quasi une année blanche et il va falloir tenir jusqu'au début de la saison prochaine, au mois de mars 2021" , a expliqué le secrétaire d'Etat au Tourisme sur France Info.